張大千名畫掀物權爭議　香港蘇富比臨時撤銷拍賣

國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》近日引起熱話，香港蘇富比原訂於下周一(7日)在香港舉辦的中國書畫拍賣活動中拍賣《春山雲瀑》，估價約3200萬至3800萬港元。不過，居於台灣、報稱是畫作擁有人黃君壁女兒的黃湘詅近日指，該畫作早於30年前被人從家中偷去，雖然她無法提出報案失竊證明，仍聘請律師在當地報案提告贓物罪。香港蘇富比獲悉事件後，今(4日)先在網頁撤下畫作，並指由於出現物權爭議，會撤銷拍賣該畫。

台灣媒體報道，黃湘詅近日接獲父親徒弟劉墉和張福英通知，指蘇富比將拍賣多年前從其家中失竊的張大千畫作。黃女之後曾聯絡拍賣公司，被要求提供當年的報案資料、父親遺囑等，她表示該畫於1990年10月在台北市家中被竊，因年代久遠，未留有報案證明，僅提供當時的新聞報道資料。當地警方也查無事發時的受理記錄，惟查核黃提供的新聞資料，曾有訊息指當時因無法割下《春山雲瀑》，故畫作未被偷走。不過，黃女堅稱竊賊之後再上門將畫偷走。

據了解，台警曾與香港蘇富比協商，希望能暫停拍賣該畫，但蘇富比當時指黃女「連失竊證明」都沒有，不願配合。蘇富比原定上周五(9月27日)於台北信義區預展該畫，但因警方懷疑該畫是贓物，取消展覽。台警亦根據蘇富比提供的資料，傳喚提供該作品供拍賣的人士，對方表示畫作約在20多年前購入，並能提供購買證明，台警將其列為證人，並追查上手賣家。

《春山雲瀑》據指是張大千早年相贈好友黃君璧，向對方祝壽之作。黃女表示，父親因畫作被偷抑鬱難過，已於1991年離世。當年其父不希望畫作流入市面被出售牟利，故希望香港蘇富比撤銷拍賣，以告慰父親在天之靈，若爭取回來，她願意捐出畫作。今早，香港蘇富比網頁的拍賣欄目，仍可見拍賣名單有這幅畫的展示及介紹，至下午便撤下，後再宣布會撤銷拍賣該畫。

根據香港蘇富比對該畫作的介紹，畫作「取四呎整紙之金箋為材，益顯瑰麗堂煌。惟其材質光滑，吸水力弱，受墨與紙絹有異，需配合各礦物顏料、水墨之特性，層層反覆潑灑蓋叠，控制難度極高」，又指張大千畫此畫的目的是為好友賀壽，取題亦別具心思，畫面高山長青、泉水奔騰，寄喻友誼若高山流水，長青永葆，復添兆豐年之瑞雪。