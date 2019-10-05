修例風波：「禁蒙面法」生效前多區現戰線　東九一帶衝突連連

【01：00】防暴警在摩士公園對開一段龍翔道巡查確定已清場後，陸續返回警署。

【00：45】當在場防暴警準備登車返回警署時，附近有物件從高空墮下，相信無擊中人。

【00：30】防暴警勸喻逗留現場市民及記者返回行人路，受影響一帶路面即將恢復通車。

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反修例風波一浪接一浪，有市民於昨日(4日)下午在九龍塘又一城商場聚集，並高呼口號，有示威者進行「快閃」行動，部分穿校服人士，衝出添福道及窩打老道用雜物堵路，途經車輛被迫停下，有司機因不滿示威者所為一度發生罵戰約20分鐘，示威者返回行人路，而駕駛者自行落車搬開雜物，現場路面恢復通車，惟添福道再被示威者佔據。

至晚上10時左右，黃大仙龍翔道近黃大仙中心外有消防水龍頭被打開，大量水湧出，防暴警在附近發射催淚彈，又用雜物堵路，並放火焚燒路障，濃煙直捲半空並引發爆炸。約半小時後，有人破壞彌敦道的中資銀行分行，扑爆玻璃並在門外縱火；花園街附近的分行亦遭破壞，整扇玻璃門塌下。

晚上11時，防暴警在龍翔道施放催淚彈驅散示威者，並出示橙旗示警，接近凌晨時分，示威者漸散。