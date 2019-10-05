東網透視：自閉青年職場實習　學會沖咖啡與遊客溝通

踏入尖沙咀一間咖啡店，咖啡香味撲鼻而來，患有輕度智障及自閉症的青年彭鈺林小心翼翼將熱水倒進杯內，為客人沖調飲品。約半年前，他經社工介紹參與非政府機構「親切」的青少年職場共融體驗計劃，在店內實習及兼職，性格由沉默寡言變得主動。彭媽媽是首名顧客，她回想喝兒子首杯沖泡的咖啡，每一口都甜在心頭，「對人哋嚟講好少事」，並沒料到他可融入主流社會。

首次在職場做兼職，19歲的鈺林應付店內各項工作綽綽有餘，15分鐘可卷製10個墨西哥卷，接待外籍旅客時大方有禮。他緩緩介紹自己的工作，指平日主要負責製作墨西哥卷等食物及沖調咖啡，亦要負責收銀，笑稱接待內地遊客會較緊張，因自己的普通話欠佳。他形容這份工作有趣，冀將來可成為專業咖啡師。

他在特殊學校讀書，彭媽媽一度擔心性格內斂的他畢業後如何維生，「你問一句佢先答一句」，現在看到他在咖啡店勝任收銀工作，又能以流利英語接待遊客，下班後更會主動分享工作上的事，令她感到安慰。她認為，兒子投身職場後責任感有所提升，例如會因應交通情況提早出門上班。

彭媽媽直指，沒想到兒子可與普通人一樣在主流社會工作，認為職場共融體驗計劃為他們帶來一線曙光。她寄語其他家長不應放棄，「自閉症嘅小朋友有能力做到普通人做嘅嘢」。咖啡店經理鄒美珊顧用不少能力障礙青年，她認為只要按步就班解釋工作步驟，「佢哋都好乖、好醒，講一次就明白」。

親切自2015年推出計劃，為16歲或以上有智力障礙、學習遲緩或自閉症人士提供親身到職場工作的機會。服務主管盧美寶表示，不少僱主及員工誤以為他們只可做簡單及重複的工作，事實上他們勤力及盡責、不怕「蝕底」，僱主訂立工作及休息時間，雙方多溝通及諒解，便成為好幫手。

盧指，計劃會按年輕人的能力及性格配對合適的工作及職場導師，正式上班前雙方有相處及了解的機會，加快磨合，機構職員亦會跟進求職者上工後的情況，有別於勞工處為殘疾人士而設的就業展才能計劃，「淨係擺個殘疾僱員落職場」而欠缺事前準備，部分僱員因被欺凌而工作不長久。