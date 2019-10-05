修例風波：官媒斥蒙面法限制自由是無稽之談　反可止暴制亂

官媒周六（5日）評論指，港府訂立《禁止蒙面規例》邁出了整肅社會秩序的重要一步，直指此舉可讓一切罪行無所藏匿逃遁，才能有助於從根本上止暴制亂。評論又斥，「反中亂港」分子所謂規例「限制自由」的說法完全是無稽之談，直指年輕人之所以變得荒謬、狹隘和失去理性，全是因為「反中亂港」勢力煽動和教唆。

評論指，《禁止蒙面規例》對於當下暴力橫行、法治不彰的香港，是必要的、可行的，直斥香港蒙面暴徒暴力程度，已嚴重超過西方已立法國家和地區的適用範疇，認為規例施後蒙面行凶將會得到有效遏制，肆意破壞的行為也會下降。

評論又指立法有助於警方執法，有助於阻嚇蒙面暴徒，也有助於協助執法部門蒐集證據，讓犯法者面對法律制裁。評論又指立法限制自由是無稽之談，又指長期以來有別有用心者以種種危言聳聽之論極盡搗亂能事，為違法者辯護、為作惡者張目，以自由旗號破壞香港最為珍視的法治精神，直斥這些別有用心者是始作俑者，是罪魁禍首。

評論認為，香港亂局的轉變仍需多方配合與努力，除了全社會繼續對話、消除矛盾、解決社會深層次問題外，更需要在香港建立正確和健康的價值觀，直指年輕人與暴力「割席」、重新學會尊重和包容之時，香港的未來也才真正可期。