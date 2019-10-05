修例風波：政府澄清禁蒙面法　跟公共衞生呼籲沒抵觸

政府發言人今日（五日）就有報道指實施《禁止蒙面規例》會在流感高峰期間影響預防流感措施，對公共衞生造成影響，澄清新規例跟公共衞生的呼籲沒有抵觸。

發言人指出有關規例並不會禁止市民因健康問題佩戴口罩，預防疾病感染或傳播，強調佩戴口罩是預防呼吸道感染的其中一個方法。而為了防止傳染病的傳播，政府建議市民採取接種相關疫苗及保持良好個人和環境衞生等措施。

政府又呼籲市民留意自身安全，指出自昨晚（4日）起，大批示威者在多區堵路、大肆破壞商舖、政府和港鐵設施、縱火及投擲汽油彈，並襲擊其他市民。他們癱瘓交通，導致港鐵須全線暫停服務；暴力程度比以往有增無減，包括在多處室內以至港鐵列車縱火，嚴重威脅在場及附近市民的安全。

警方亦表示，有便衣警務人員被攻擊，令該名警員因生命受嚴重威脅而須使用佩槍；其後有人向該名警員投擲汽油彈，令他身體着火，甚至嘗試撿走跌在地上的警槍。

特區政府嚴厲譴責示威者罔顧人命的暴力行為，並呼籲市民留意自身安全。警方會繼續果斷地採取執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。