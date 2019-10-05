健康宗教工作可作抗辯理由　上庭始知怎判

政府引用《緊急法》禁止遊行集會蒙面惹起爭議，雖然當局指《禁止蒙面規例》會讓有合理辯解使用蒙面物品而違反禁令的人提出免責辯護，這些合理辯解包括但不只限於先前已存在的醫學或健康理由、宗教理由或工作需要，該人從事專業或受僱工作，並在進行與該工作有關的活動時，使用蒙面物品以保障自身安全。不過，有組織就批評免責條款模糊不清。

警方近月在示威衝突中所使用的武力備受關注，保安局局長李家超昨日在宣布實施《禁止蒙面規例》的記者會上，多次被問到為何警務人員可獲豁免，他表示暴徒可以離開現場，惟警務人員基於職責，必須面對暴力行為、不可離開崗位，因此必須有合適保護。

至於記者現場採訪、患流感的人、示威地點附近居民出入時，又能否戴口罩防催淚彈，李家超就指當僱員受僱在現場工作，為自身安全可作豁免理由，符合記者日常工作。而宗教、醫學及健康理由亦可作豁免理由，法庭有權裁決是否合理辯解。當局的文件就指，透過訂立合理辯解，已謀求在阻止激進示威者隱藏身份肆意進行非法行為的需要，以及尊重因合法理由而蒙面這兩者之間取得平衡。

建制派議員表示支持規例，指本港過去數月面對前所未有暴亂，傷亡風險正在增加，情況令人非常憂慮，制訂禁蒙面的規例刻不容緩，可讓警隊有更強執法能力，且可對示威者起一定阻嚇作用。工聯會亦表示，相信法例生效後，對止暴制亂將有立竿見影之效，又認為在「黑色暴力」不斷升級時，措施是及時雨。

不過，民主派議員就批評，政府做法是繞過立法會和違反憲法，只會製造政治矛盾，未能平息社會問題，質疑政府何以在當前社會困局火上加油。民權觀察則批評政府未有吸取修例教訓，在未諮詢公眾及無經立法會下訂立禁蒙面規例，形容是極權政府做法，該組織又批評免責條款模糊不清，將對人道救援工作者及記者等帶來進一步威脅。

聯合國人權事務高級專員辦事處就指，任何限制要以法律為基礎及適當，並盡可能減少干擾，而和平集會是基本人權。國際特赦組織香港分會就指當局不但未有方法緩解局勢，反給自己更大權力圖打壓抗議活動。英國外相藍韜文指政治對話是解決現時局勢唯一途徑，「政府需要保障人民安全，必須避免加劇局勢，並緩和緊張氣候」。在台北，陸委會發聲明，對港府做法表達嚴正關切，亦擔心未來執政者將任意使用《緊急法》。