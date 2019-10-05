探射燈：團體促停發行街紙設禁閉營

假難民問題纏繞本港多年，涉及罪案亦愈趨嚴重，儼如「治安大毒瘤」擴散全港，有關注假難民團體建議當局做好把關，嚴防南亞人蛇闖境，並重設禁閉營及停止向聲請者發放「行街紙」，讓香港回復安寧。

上月3日，紅磡區發生涉及搶劫案，2名持身份證的印度裔男子，在馬頭圍道被最少4名戴口罩及持木棍的南亞漢襲擊，搶去折合逾500萬港元的美金，以及約9萬元港幣；在5月，1名本地男子在找換店兌換約400萬港元現金後，被2名持牛肉刀南亞人截劫，男子反抗時手腳受傷，事後途人協助追截，擒獲其中1名劫匪，為持行街紙留港3年的印度裔人，另1人則逃脫。去年7月1日，尖沙咀1間珠寶行被南亞及本地人持開山刀及鐵錘行劫，劫去逾2300萬港元名錶及首飾。

打擊假難民召集人林博表示，假難民在港犯案愈來愈多，亦愈趨嚴重，當局不能輕視，他建議首要從源頭堵截，過往曾出現有南亞人蛇從非法渠道入境。他建議當局可重設禁閉營，聲請者在等候審核期間，可先行禁閉至其身份獲核實為止，且停止發放行街紙，杜絕他們審核身份期間從事「黑工」，而據他所知，不少假難民夜間從事地盤或到新界偏遠地方從事清潔工作。

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