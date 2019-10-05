探射燈：假難民遍地開花　豪宅區闢南亞村

現場留有床褥被鋪，曾有近20名南亞人露宿。

藏污納垢的「南亞村」自早前清拆後，「村民」四散各區，就連紅磡豪宅區一帶亦中招。一批南亞幫早前殺入毗連私人屋苑的紅磡繞道天橋底露宿，嚇得附近居民不敢行近，事後部門清理亦不夠徹底，地區人士批評部門做事欠積極，擔心「翻版南亞村」一旦再現，後患無窮。

今年初，毗連私人屋苑海濱南岸的紅磡繞道天橋底，出現近20名南亞人露宿，現場堆滿垃圾雜物，臭氣熏天，旁邊行人路更是「生人勿近」，居民均需繞路而行，部門接獲投訴後，跟進卻「做一半唔做一半」，事後南亞人雖有減少，但數百袋雜物垃圾卻原封不動放於原地，引起居民不滿。

守護黃埔安寧大聯盟召集人李超宇指，現時上址橋底雜物已被清走，亦無南亞人露宿，而警方在現場設置「更簿」，並有警員巡邏，但他批評當局做法被動，「踢一踢，郁一郁」，欠積極性。另外，九龍城區議員林博建議，成立跨部門專案小組，專門處理假難民事宜，而現時部門由溝通至行事，往往費時失事，錯過時機，他擔心假難民在一個地方愈聚愈多，會出現「翻被南亞村」，屆時會更難處理。

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