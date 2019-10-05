探射燈：治安毒瘤流竄　建南亞又一村

深水埗通州街橋底「南亞村」早前清拆後，「村民」四散流竄另闢新村，近期於油麻地再建「南亞又一村」。村內建有最少5間木屋，設有「睡房」、「偏廳」及「浴室」，近10名南亞人及露宿者居住，惟滿地垃圾及針筒，存在衞生及治安隱患。村內木屋雖被貼上清拆的限期通告，惟逾期仍未見部門有行動，區議員狠批執法不力，令附近居民提心吊膽。

「佢哋成日周圍小便，搞到啲地方臭曬」，一名清潔女工控訴道。現場為油麻地碧街附近一段行車天橋橋底，橋底空間的鐵絲網遭剪開，尿臭味撲鼻而至，並放置大量雜物，如梳化、電線等，遍地更是垃圾和食物殘渣，惹來大量蒼蠅。該女工又指，不時會聞到氣味比一般香煙強烈的疑似大麻煙味，亦不時見到南亞人在打針，懷疑有人在吸食毒品。現場所見，不少針筒散落一地，疑正是假難民用作吸毒的工具。

此外，該橋底空間有5間僭建木屋，有木屋內以木板間出「睡房」和「偏廳」，「睡房」內放有床褥和行李箱，而「偏廳」則放有辦工桌及椅子，儼如套房。而在木屋旁，則有一個以帆布圍起的空間，放有水桶及清潔用品作為「浴室」，水源接駁自附近街喉。

居於上址的Ruen自稱來自斯里蘭卡，2年前來港，曾於通州街橋底南亞村居住，隨南亞村清拆後逐步搬遷至此。他指現址約建於3個月前，現有約10名南亞人及本地露宿者居住，但村民並不固定。他又指，若現址被清拆，將會在區內另建「南亞新村」露宿。

然而上址木屋貼有地政總署於7月中發出的通告，要求露宿者於9月中前遷出，惟至今仍「安然無恙」。至於渡船街近欣翔道的另一條「南亞新村」亦有同樣情況，該處現時仍有3間木屋，周遭堆滿垃圾，衞生環境惡劣。而有木屋門上同樣貼上地政總署於7月中發出的通告，要求露宿者於8月中前遷出，但至今仍未見清拆。

油尖旺區議員許德亮狠批，有關政府部門清拆南亞村進度緩慢，又指有關問題已令區內市民擔驚受怕，不時聽到有假難民喧嘩呼叫，對居民造成滋擾，亦有假難民隨地大小二便，破壞環境衞生，擔心「發生搶劫都係遲早嘅事」。許呼籲有關部門加快清拆木屋之餘，亦要加派社工跟進支援，甚或可盡快設置禁閉營；若發現假難民被黑幫操縱，則應轉介予警方跟進。

地政總署回覆指，就上述2個地點的露宿者問題，會繼續配合相關政府部門的跟進行動，並適時參與跨部門聯合行動，移除在未批租及未撥用政府土地上騰空的非法構築物。過去1年，地政處於處理油麻地區內露宿者問題的跨部門聯合行動中，共移除4個非法構築物。

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