Dr.東：女性中央肥胖　心血管病風險高3倍

男女患心臟病的風險大不同，尤其是停經後的女性，特別容易有大肚腩。最近外國有研究指出，女性擁有標準體重並不代表健康，還要觀乎體形比例，因為中央肥胖的蘋果身形女士，較下肢肥胖的梨形身形女性，患心血管疾病的風險要高出3倍。香港有心臟科專科醫生提醒女士要管理囤積在腹部的脂肪，多做帶氧運動，少吃含反式脂肪的食物，例如蛋糕、曲奇及麵包等。

最近發表在《歐洲心臟雜誌》的研究，分析2000多名停經女性患心血管疾病的風險，她們在研究初期並無心血管疾病，體重指數（BMI）屬於歐美的正常值水平（18.5至25）。經過長達18年的追蹤研究，她們當中有近300人最終患上心血管疾病。研究發現，患病的風險與她們的體形息息相關，腹部脂肪多，即中央肥胖的女士，較臀部及大腿脂肪較多的下肢肥胖女士，患病風險高出3倍。

香港心臟專科學院會董陳穎思表示，上述研究發現停經的女性即使體重正常，但身體的脂肪分布對患心血管疾病風險有不同影響，腹部肥胖多屬內臟脂肪，影響胰島素分泌，較易患有糖尿病或心血管疾病。停經後的女性容易中央肥胖，或與賀爾蒙分泌改變有關。女性患心血管疾病的風險較男性高，除了更年期問題，曾出現妊娠高血壓的婦女，也較大機會老年後有血壓高。

陳說，除了遺傳基因影響，飲食、運動量及生活壓力，均與心血管疾病息息相關，要預防蘋果身形，要從生活習慣着手，建議女性多做帶氧運動，例如跑步、游泳，或間歇性強度運動，均有助燃燒腹部脂肪。她建議每星期做5天運動，每次進行至少30分鐘，亦要避免經常久坐。

至於瑜伽雖屬較靜態運動，難以消脂，但陳指瑜伽有助放鬆身體及減壓，降低皮質醇水平，同樣有助減少患心血管疾病的風險。

飲食方面，她提醒應少吃精製食物，例如白麵包、白米、白糖及白麵條等，這些食物升糖指數一般較高，容易再度有飢餓感；相反，低升糖食物例如部分通心粉、麥片，部分水果如蘋果、西柚，能延長飽肚感，減少「口痕」，亦較能穩定胰島素。垃圾食物除了油分多，反式脂肪含量也高，容易肥胖，應盡量少吃。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：