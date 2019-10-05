網民熱話：車房門口停車　私家車遭貨物「圍封」甩身難

司機亂泊車，後果可能是你意想不到。近日有私家車因停在車房門口，車房工人勸喻離開無效後，施以絕招，將大量重型貨物「圍封」私家車，令其陷於進退兩難局面，情況尷尬。不過有網民就認為，今次事件雙方都有錯，「唔抵幫」。

現場是觀塘鴻圖道一間車房，事發於周三(2日)早上。從網民Dezart Eagle在Facebook群組「馬路的事討論區」貼文稱，一架黑色私家車停正車房門口，由於阻及車房車輛進出。車房工人要求司機將車輛「停後少少」，但司機未有理會。事後有人將一卡板貨物及大量滿載的蒸餾水樽放在私家車前後位置，將私家車封起。

其後司機見狀，召喚友人及報警求助，最後車房同意將貨物移走讓私家車離開，事件才告一段落。雖然有人認為司機行為「自私」、「人哋都叫你泊後少少，咁都唔得，畀人搞真係抵㗎喎。」不過亦有網民質疑車房工人報復手法，「邊間車房咁惡？」「兩邊都x街」。

網民有話說：

Hugo Law：無穿無爛執到啦

Raymond Tse：浪費警力

Kan Kan Kan：車房大x晒吖！

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