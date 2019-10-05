修例風波：李家超指禁蒙面法針對暴徒　有反對屬預期內

修訂《逃犯條例》觸發的連串示威暴力衝突至今未平息，政府昨日(4日)宣布正式引入《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，並於今日(5日)零時生效。保安局局長李家超今早出席電台節目表示，暫時無接獲警方報告，有任何人因違反禁蒙面法而被拘捕，強調立法目的是減少有人蒙面期間犯法的趨勢。

他續指，禁蒙面法是針對蒙面的人，因此蒙面人反對有關法例是預期之內。被問到警員如何判斷戴口罩人士是有需要，李回應指，警員執法時會在有合理懷疑下才會查問或逮捕，在場警員可以先登記相關人士資料，經調查後採取行動，或者即場處理，相信大部分個案不會去到法庭處理階段，而且警方是以處理暴徒為主要目的，認為社會是過分憂慮。

對於昨日出現嚴重破壞事件，包括在港鐵站內投擲汽油彈，李認為政府必須針對蒙面後肆意妄為的行徑作認真處理，明白單靠一條法例不會解決所有問題，停止暴力要靠整個社會，所有人都要與嚴重暴力切割，才可以回復正常生活，又指政府會繼續努力認真對話。

律政司司長鄭若驊則認為警方執法有經驗，市民不用過分擔心執法問題。她又指，政府目前訂立的禁蒙面法是附屬法例，屬於先訂立後審議的形式，在立法會復會後會第一時間交予審議，故指法例繞過立法會的講法並不正確。

至於香港會否戒嚴，鄭表示，所有可以用的法律方法都會研究，向相關部門提出法律觀點。李家超補充指，使用任何措施要考慮整體情況，政府不會排除任何可能性，要審時度勢。被問到會否就事件問責下台，鄭稱目前首要工作平息暴亂；李則指沒有想過不履行自己的職責。