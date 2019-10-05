修例風波：禁蒙面法推行倉促　學校缺資訊向家長解釋

《禁止蒙面規例》今日(5日)零時起生效。中學校長會主席鄧振強今早出席電台節目時表示，政府宣布訂立規例的安排較為倉促，令學校被迫在資訊不足情況下，向學生派發家長信。他指教育局提供的家長信範本，亦未能全面解釋法律內容，特別未有提及學生如何能夠避免誤墮法網。

他續指，由於規例的規管範圍只涉及公共地方，而學校並非公共地方，所以禁蒙面法並不會在校園內實施，但他提醒學生，若警方在合理情況下，要求市民除下蒙面物品，市民不遵從的話即屬違法，又指學校有責任教導學生尊重法律。

對於有聲音批評因香港教育失敗，才令年輕人走上街頭抗爭，鄧不認同，並指說法絕對錯誤和不公平，是對教育工作者最大的侮辱。他解釋在反修例事件發生前，青少年的犯罪率是多年來新低，反映教育成功，教育亦一直堅持很多核心價值。他指現時社會上缺乏信任，會令香港走上「攬炒之路」，呼籲社會各界重建信任。

出席同一節目的津貼中學議會當然執委林日豐表示，現時社會事件和學生的情緒都很反覆，預計下周二(8日)學生重返校園時，會為校方帶來很大挑戰。他建議，搭建社區式平台，由教育、法律、社工及宗教界等，一同聆聽年輕人的聲音，再將意見一層層地反映給政府，從而調整施政方針。

輔導教師協會榮譽顧問何玉芬則指不少高中學生本身已要面對學業壓力，加上社會政治事件爭議、媒體訊息和人際關係等問題，都增加他們壓力的來源，令他們動搖對未來的希望，或者有強力無奈感。