修例風波：學者批立禁蒙面法多此一舉　倡用暴動罪

政府訂立禁蒙面法已經生效，但今日(5日)凌晨各區發生的反修例示威中仍有不少參與者繼續蒙面。學者批評政府立新法多此一舉，因為刑罰更重的暴動罪尚且未能遏止示威潮，不相信刑罰較輕的禁蒙面法能令示威者卻步。學者認為，治亂世用重典，政府應採用較嚴重的暴動罪來止暴制亂，而且法庭應該重判。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府引用《緊急法》只訂立了《禁止蒙面規例》一項新法，但沒有多管齊下，以雷霆萬鈞之勢來平息反修例風波，實在令人失望。他質疑，警方面對成千上萬的蒙面示威者，根本沒有足夠人手和拘留設施，將其全部拘捕，「你拉得一個，拉唔到其他千幾個」。

新法難以執行之餘，陳又指，現時禁蒙面法的最高刑罰是監禁1年，但存在已久的暴動罪最高刑罰是監禁10年，明顯後者的阻嚇性較前者更大，「根本(立禁蒙面法)係多此一舉，依家判10年都仲有咁多人出嚟示威，何況只係判1年」？他認為，問題癥結在於法庭判刑太輕，變相「警察拉人，法官放人」，令法律阻嚇性大打折扣。他促請政府以暴動罪來起訴暴力示威者，法庭亦應考慮社會受影響程度，予以重判。

大律師龔靜儀表示，由於禁蒙面法暫時未有案件可以參考，但法官判案一般會按罪名的量刑起點，考慮案情性質而決定是否需要加刑，得出總刑期後再考慮案件中的減刑因素，例如被告有否認罪及何時認罪等，然後得出最終刑期。

龔又指，假如有參與非法集結的蒙面示威者被捕，其可能干犯的罪行包括「參與非法集結」和「禁蒙面法」，最公平的情況下被告會被同時起訴該兩項罪名，假若全部罪成，法官判刑時亦可能有不同決定，例如全部罪名的刑期同步執行、全部罪名的刑期分期執行，以及全部罪名的部分刑期同期執行，其餘部分則分期執行等，需視乎個別案件的嚴重性而定，不能一概而論。