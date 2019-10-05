12歲男生涉刑毀警署及港鐵站　為近月同類案最年輕被告

12歲就讀中二的少年於本周四(3日)晚，先後以黑色噴漆塗污旺角警署及太子港鐵站的外牆，少年事後被捕，被控2控刑事損毀罪，案件今(5日)於西九龍法院少年庭提訊。被告暫時毋須答辯，以等候辯方收齊控方文件後向被告提供法律意見。裁判官把案件押後至11月21日再訊，期間被告獲准以2000港元現金保釋，並需於晚上9時至早上6時遵守宵禁令、需遵守禁足令、每周一次往警署報到及不得離港。是次亦是近月的抗議行動中年紀最輕的被告。

12歲的被告先後被控於今年10月3日，以黑色噴漆損毀旺角警署及港鐵太子站B1出口的外牆。被告出庭應訊時身穿校服，其已離異的父母、祖父母及學校副校長等均有到庭。

控方表示不反對被告保釋，並透露被告另涉於9月29日在炮台山被搜出有豬咀、雨傘及口罩及噴漆等，並被控管有工具作非法用途且獲准保釋。控方又表示就本案已準備好答辯，不過辯方表需時收齊控方文件再向被告提供法律意見，故才把案件押後。

據悉，當時有蒙面的被告於案發當日晚上7時許先後在旺角警署及港鐵太子站以黑色噴漆噴上「死黑警全家比狗x」及「天滅 Free HK」，其後他被警方鎖定並跟隨他回家，翌早被警方拘捕。