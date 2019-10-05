修例風波：社會陷癱瘓　林鄭重申要依法制暴

政府昨(4日)通過引用《緊急情況規例條例》(下稱《緊急法》)訂立《禁止蒙面規例》(下稱「禁蒙面法」)，今日(5日)起實施，特首林鄭月娥今午發表錄影講話，指全港各區昨晚發生極為恐怖的暴力事件，蒙面暴徒極端行為令人震驚，他們肆意破壞的程度前所未見，令人髮指，這些暴徒廣泛攻擊鐵路系統，肆意破壞政府建築物及他們所選定的目標商店，惡意攻擊持不同立場的市民，並繼續以警員作為攻擊目標。

她說其中一名便衣警員受多名暴徒圍毆，甚至向他投擲汽油彈，令他生命安全受威脅，他別無選擇下自衞開槍擊中一名在場人士，上述極端暴力情況清楚說明香港公共安全已受廣泛危害，亦正是港府訂立禁蒙面法的堅實理據。

她批評，暴徒極端行為令香港昨晚渡過非常黑暗一夜，香港社會陷入半癱瘓，大家有憂慮以至恐懼，港府將以最大決心遏止暴力，呼籲市民支持港府依法制暴，一起譴責暴力，以堅決意志與暴徒割席，不可再容忍暴徒破壞香港，令香港早日回復平靜。

她稱留意到法庭昨拒就禁蒙面法批臨時禁制令，而政府推行此法是以結束暴力為目的，雖無人可保證能結束暴力，但法庭已表示有關目的與規例相關，亦表示有必要透過規例控制非法集會，因近日即使合法遊行，都有人訴諸暴力。對非建制派指控政府做法繞過立法會，她認為並非事實，且無根據，指政府是按現行法例賦予的權力採取適當行動。

她又表示，外國官員和議員要認清事件本質，香港面對前所未有的暴力衝擊，政府要採取果斷的法律手段，回復社會安寧。禁蒙面法在不少先進國家都有實施，而近日大量破壞香港安寧的行為，已令市民出行、上班受嚴重影響，今日更有很多商場、商舖暫停營業，對香港廣泛市民帶來極大影響。