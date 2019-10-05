修例風波：白衣男消防車前遭圍毆　車上消防員被指見死不救

一名男子昨晚(4日)在深水埗於消防車前被圍毆，車上消防員疑無動於衷，被質疑見死不救。網上流傳短片顯示，2輛消防車於深水埗欽州街執勤時，一名手持武器的白衣男子於消防車前被人圍毆及投擲雜物，該男子被打至頭破血流，惟車上消防員未有伸出援手，引來市民狠批消防員行為有辱「救災扶危」使命。

短片顯示，白衣持刀男在街頭被多名戴口罩黑衣人，分別以垃圾桶、水馬、路牌及竹枝等攻擊，他一度向人群揮刀望殺出重圍，以及拾起路牌作盾牌，其後再遭人群包圍及毆打。

消防處發言人今日(5日)表示，明白市民對於在場消防人員未能即時向該男子施以援手感到失望，該處會因應近日不同社會事件總結相關行動經驗，優化處理暴力事故的指引。

發言人稱，昨晚約10時34分，該處接報深水埗港鐵站發生二級火警，當中被調派的泵車和細搶救車在前往處理該宗火警時，途經欽州街和長沙灣道交界，遇到一大群手持木棍、鐵通、鐵枝、竹枝等的人士，與一名手持利刀的白衣男子互相追逐及打鬥。雙方均持有攻擊性武器，在消防車輛旁打鬥。當時群情洶湧，打鬥激烈，部分人士將大量物件擲向消防車。

消防處指，根據部門指引，消防人員在處理暴力事故的時候，應盡量避免進入衝突區域。在上述事件中，消防人員在前往火警現場時，該前往路線在一瞬間突然轉變為一個危險區域。因此當時消防人員根據評估，未能確保在安全情況下能夠向該名男子提供即時協助。而當時消防人員嘗試啟動消防車輛上的警號和在車內向外喝止施襲者，希望可令他們停止襲擊。