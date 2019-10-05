修例風波：禁蒙面法剛實施　黎智英即與泛民密會攪局

禁蒙面法今日(5日)凌晨實施，惟非法遊行繼續出現，過往屢次於遊行隊伍中「扮指揮」，被內地官媒轟為「叛國禍港四人幫」的壹傳媒黎智英，再次於動盪時刻與多名泛民主派人士密會接近3小時，座上客包括有同被形容為「叛國禍港四人幫」的民主黨創黨主席李柱銘及前主席何俊仁，同時包括剛出獄的社民連副主席黃浩銘等共7人，未知是否又密謀攪局。

有「漢奸黎」之稱的黎智英於修訂《逃犯條例》所引發的示威浪潮間，曾多次密會泛民中人，至今更未見有停止跡象。今午約12時20分，黎的座駕載住多名泛民人士，駛進其位於何文田的寓所密會。座駕的後座窗簾拉下，非常鬼祟，而前座乘客則為民主黨前主席李永達。此外，今年4月因違法佔領行動案被判囚、剛於前日(3日)獲釋的黃浩銘亦為座上客，疑設宴慰勞出獄不久的黃。

一行人於黎智英寓所內逗留接近3小時，近下午3時半才離開，黎智英再次管接管送，命其座駕將眾人送走，一如以往以旺角警署作為第一站，多名泛民中人下車後沿彌敦道往旺角方向離開，包括李永達、黃浩銘、立法會議員林卓廷、民陣召集人岑子杰及副召集人陳皓桓。

上述5人離開後車上只剩李柱銘及何俊仁，黎智英座駕繼續行程，相信是將二人送回寓所。