肝功能自我修復少女出院回家　重拾喜悅笑臉

患有急性肝衰竭的20歲少女張寶琪，奇迹地肝功能自我回復正常，脫離鬼門關。至日前，醫生評估過其健康狀況後，決定批准她回家休養，邁向重拾正常生活一大步。由於她的黃疸指數未回復正常水平，醫生建議她多在家休息，不要進行太劇烈運動，下星期仍需覆診檢查。據了解，家人計劃月尾聯同一眾親友大排筵席，慶祝寶琪健康回家。

熱愛打排球的寶琪上月初作嘔及頭暈，入院驗出肝臟嚴重衰竭，更疑因曾自行服食止痛藥，誘發暴發性肝衰竭，之後獲轉介到瑪麗醫院等候換肝。一度以為等不及換肝，生命以小時計倒數，但其肝功能在生死一刻突自我修復，不足一星期，昏迷的寶琪清醒過來，更能進食糊餐，毋須再使用呼吸機等輔助儀器。

據了解，寶琪目前精神良好，行得走得，但偶然會有少少頭暈，因此需多在家休息，暫亦不能兼職工作，飲食要戒口，多吃清淡食物。雖然她熱愛排球，但家人都不太建議立即進行太劇烈運動，擔心影響身體，但她已能落樓散步。

寶琪個案是個奇迹，但未必位位等候器官移植人士也能有這份恩賜。其實，香港今年捐贈器官數字未有太大改善，換心個案更創新低，是20年來最少，截至8月下旬只有3宗。