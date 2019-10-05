20年冇開會謀東山再起　幽靈工會形容投票是跟「遊戲規則」

幽靈工會欲東山再起，凝聚會員！由殖民時代遭勞工處追交資料至今的港九髹色梳化傢俬工會坦言，非刻意不交資料，只因行業式微難以凝聚同業，加上曾遺失大批會員資料，不知如何尋回，並強調不會結束工會，更希望未來獲取更多資源，籌辦活動讓工會再度活躍。

40年代已創立的港九髹色梳化傢俬工會，其理事長張錦泉指，1996年起被勞工處「每年一信」催交資料，包括財務報表、職員及會員人數等資料，惟由於現時該行業人數所餘無幾，更不消說是工會會員，加上曾遺失大批會員資料，令該會在過去逾20年無法召開理事會：「勞工處話我哋會章要每年選1次理事會，成日追，仲列咗我哋做黑名單。」

既然被列入黑名單，何解仍要每屆勞顧會選舉去投票，另一理事長黃烈華指，只是按遊戲規則投票：「個遊戲規則係政府定，我哋跟住做啫。」他明言不會結束工會，希望工會有朝一日能東山再起，再度凝聚會員。

2001年成立的議員工作人員協會，現時只有6名會員，較「高峰期」減少一半，該會副主席張志勝指，雖然立法會及區議會助理數目有500至600人，惟此行業因涉及政治問題，加上工會事務如爭取助理權益的示威、請願等活動與平日工作無異，難以吸納新會員，協會流失率亦高企，令發展有困難。他指，勞工處曾就會員人數問題與他們見面多次，並提醒若解散工會須準備不同文件，該會正研究改以關注組等形式運作，提高協會自由度及避免受職工會條例規限。

張認為，法例給予職工會投票權，故協會便參與選舉，並選擇與協會立場相近的候選人，又認為其他人亦有權利成立工會或加入其他工會，再以選票投出勞顧會代表，「係一個均等嘅權利」，強調協會非為勞顧會選舉權而營運。