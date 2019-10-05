勞工處懶理懶查　幽靈工會削勞顧會選舉認受性

勞工處懶懶閒，有法不執造成「幽靈工會」存在！每年至少有逾40間工會完全無視勞工處指引，欠交數簿、不更新職員會員資料及未能選出理事會，但勞工處僅是例牌式發信催交，部分工會甚至被追交近四分一世紀依舊存在，更獲准在每2年1度的勞工顧問委員會僱員代表選舉中投票。有勞方代表認為，如部分工會長期處於「生死」邊緣，勞工處應規定有關工會不能投票，否則會影響選舉認受性及勞顧會形象。

東網發現3個幽靈工會曾在過去2屆選舉中投票，分別是工聯會屬會「議員工作人員協會」及其有份贊助的「港九髹色梳化傢俬工會」；餘下是港九工團聯合總會的屬會「港九造船鋼鐵業技工會」。

根據勞工處《職工會條例簡易指南》，職工會每年須向該處轄下職工會登記局遞交周年帳目表、每年3月1日或之前，須以規定表格向登記局呈報之前一年12月31日時的會員人數及職員資料等。

不過，翻查登記局2015年及2017年年報，顯示有43個工會只是註明「久未更新」會員人數，部分長達10年或以上，同期分別有14個及16個工會的會員人數是少於7人，即較籌組工會時最低法定人數7人更少。

不過，原來《指南》所述只屬「紙上條文」，毫無刑罰可言。原因是勞工處不會因工會人數維持在低水平、選不出理事會及無依期遞交資料而取消有關工會的登記，除非該會從事非法活動或已證實不存在始會出手，變相讓它們繼續如「幽靈」般存在勞工界。

勞工處對幽靈工會採取「積極不干預」態度衍生選票有水份問題。根據《職工會條例》訂明，在指定日期前根據《條例》登記的工會，可在每2年1度的勞工顧問僱員代表選舉中，提名候選人參選、登記投票及委任授權代表投票。換之言，幽靈工會亦屬合資格選民，擁有投票權。本報發現，會員人數只有6人的議員工作人員協會在2015年及2017年的勞顧會選舉中均有登記及投票。

對於有份投票的幽靈工會與工聯會有直接或間接關係，工聯會理事長黃國指，該會擁有200多個工會、合計逾42萬名會員，根本毋須透過所謂「幽靈工會」影響選舉結果，認為部分工會萎縮與行業興衰有關，例如以前的火柴工會亦是因時代發展而被淘汰。

工團研究部主任李國強承認其中1個幽靈工會是其會員，但連他亦難以接觸該會，更遑論會影響其投票決定，但明白市民對於不活躍工會卻擁有投票權有所憂慮，亦影響勞顧會的觀感，認為勞工處應設下規例，定明不活躍的工會不能登記及投票。

勞工處回應指，根據基本法第27條規定港人享有結社的自由，故職工會事宜以促進而非干預職工會自行管理會務的權利為原則作處理，並承認會員人數維持在較低水平、未能選出理事會及未有遞交資料，均不足以顯示有關的職工會不存在，又指如某職工會並不活躍而取消其登記，須考慮各個不同因素。