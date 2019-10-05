政Whats噏：立會主席唔易做　估下屆「領袖」遊戲已展開

今屆立法會經歷多個第一次，仲要一單大鑊過一單，真係次次都考起立法會主席梁君彥。新一個立法年度將於月中復會，各個事務委員會正副主席人選仲未產生，但已經有人為一年後嘅新一屆立法會做定打算，講緊嘅係立法會主席寶座，唔通好多人想爭住坐？

梁君彥喺2016年起擔任立法會主席，短短3年經歷過無數風浪，一上任就爆出國籍風波，被質疑擁有英國國籍唔合符《基本法》列明對立法會主席嘅規定，最終要急急放棄英籍，連立法會議事規則委員會都要修改選舉主席嘅規定。

從風浪中上任主席後，轉個頭又要即刻應付宣誓風波，好似容許發表辱華言論嘅青年新政梁頌恆同游蕙禎重新宣誓，搞到建制派都不滿，而整場宣誓風波最終褫奪咗6個立法會議席，今屆運作咗3年都仲未填補晒所有空缺，而近月更出現選舉呈請勝訴或再添變數，足證宣誓風波搞到今屆立法會去到最後一年都未解決。至於近月連番反修例示威衝突中，立法會大樓被攻陷佔領都係棘手問題，好彩復修工作按進度完成。

其實梁君彥出年就69歲，如果繼續參選做多一屆，到時已經70幾歲絕對唔後生，而且呢幾年處理過唔少棘手難題，做到意興闌珊而放棄連任機會不能排除，所以已經有人對下任主席人選展開討論。

擔任內務委員會主席被視為為未來出任大會主席而熱身嘅內會主席李慧琼係人選之一，過去3年都有以代主席身份主持立法會會議，而且作為大黨成員被人睇高一線。不過，佢喺內會處理事項已經唔係太敏感，爭議亦較低，但主持會議就被指進退失據，所以畀唔到信心大家。

至於財務委員會主席陳健波（波哥）都被傳係競爭者之一，事關財委會過去審議過唔少爭議項目，波哥亦敢於「剪布」，認為其強硬作風有助控制會議節奏，但就欠缺政黨背景，而且未上過主席台主持過立法會會議而較為輸蝕。不過，波哥話目前都係言之尚早，況且佢仲未決定係咪連任保險界議席。

另外議會中仲有唔少資深議員，好似議員葉劉淑儀就被指曾拒絕做主席，如果佢下屆回心轉意，睇嚟又有一番龍爭虎鬥。其實距離下屆仲有一整年時間咁長，梁君彥選唔選工業界（一）議席都係未知數，而且梁唔選時其所屬政黨都未必咁易放手，所以變數好大。不過，現時政治氣氛緊張，已經可以預視到主席個位唔好坐亦唔易坐，又唔可以經常發表言論，分分鐘要搵人捱義氣頂硬上都未定！