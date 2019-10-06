修例風波：屯門及旺角衝突持續　持刀漢擸磚男被「私了」

屯門持刀男被人打至倒臥地上。

【00：50】大批防暴警清場後返回警署，隨即再有示威者集結，並於彌敦道近亞皆老街，南、北行方向置放棚竹堵路、交通再度受阻。

【00：25】一名約20歲男子，沿彌敦道步至奶路臣街交界，疑被人目睹他手持磚狀物體，遭在場人士施襲，被多人圍毆，有人持硬物及棍打向他，亦有人用雨傘遮擋記者鏡頭，其後被打男子不支跌坐地上，頭部流血，頸及上衣亦沾有血漬。

相若時間，一名穿粉紅上衣，身材略胖中年漢，手持一柄約1呎長利刀，在屯門新墟一間連鎖快餐店門外追斬在場人士，多名人士慌忙走避，亦有人掟雜物還擊，有途人大驚叫喊：「喂！佢有刀呀，斬人呀！」，場面混亂。

【00:05】防暴警在旺角彌敦道與亞皆老街舉藍旗，並展開驅散行動，期間有人大叫「差人開槍呀！」。警員將2名黑衣男子帶上警車。

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禁蒙面法昨日(5日)凌晨生效，有市民昨午3時發起「全民蒙面遊行」，扮鬼扮馬以爭取國際關注禁蒙面法。惟下午近4時，到達集合地點尖沙咀梳士巴利花園的人數不多，現場一度有人提出過海參與港島遊行，或返回自己所屬區域守護。

到下午4時半，現場約50人起步遊行，指要往尖沙咀碼頭迎接從港島過來參與遊行的人士，大部分人無懼禁蒙面法，繼續戴上口罩及面罩。遊行人士行至星光行外時，以築人鏈方式繼續慢行。示威者步往油麻地方向，有人帶同帶美國國旗參與。有人在油麻地廉政公署辦事處時，塗鴉外牆。

另外，上水中心有示威者破壞一間壽司分店玻璃，招牌亦被噴黑，同時有零食店玻璃受破壞。據了解，有示威者較早前到區內水貨店噴漆及破壞閉路電視。其後，示威者搗亂一間餅店後，轉往上水廣場，而新豐路有銀行牆身被示威者噴漆，玻璃遭破壞。上水中心有多部櫃員機被破壞，上水站則有港鐵客貨車被破壞，地上遺下磚塊。至近6時許，一批防暴警察已到上水站。

至近5時許，尖沙咀人鏈式慢行經過中港城後，轉出彌敦道。

晚上7時許，約200人在深水埗楓樹街遊樂場內聚集，高舉手機並打開電筒，歌唱《願榮光歸香港》，並大叫口號，有失去雙足的外國人為示威者打氣。

相若時間，元朗區有大批穿黑衫示威者，在元朗大馬路設路障堵路，期間，一名女子多次嘗試搬走堵路雜物。一批防暴警員築起防線，沿大馬路推進。另有一批示威者在天水圍破壞輕鐵銀座站設施。而在元朗的防暴警察跑到元朗廣場天橋等地方，一名男子被制服，有示威者破壞輕鐵豐年路站設施。同時，一名穿黑衣中年男子在輕鐵站月台，疑從袋裏拿出刀欲襲擊記者，該男子事後被警員帶到一旁搜身。而在大埔太和路亦有一批示威者聚集，現場消息稱警員制服一人並帶上警車。

及至晚上9時許，水炮車首度在旺角戒備，有市民不忘拍照留念，警方在旺角警署舉起藍旗，命令現場人士除下蒙面物品，並立即離開。

警方晚上10時許表示，示威者繼續在全港流竄，包括香港仔、小西灣、油麻地、旺角、將軍澳、大埔、元朗和天水圍多區，大肆堵路、嚴重破壞社會安寧，警方警告示威者立即停止所有違法行為，附近市民亦應盡快離開。

晚上11時許，示威者到十八鄉鄉事委員會會址破壞，有人疑似投擲汽油彈。