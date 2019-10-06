東方日報A1：立法口硬　執法手軟　添暴添亂

示威者口罩面具照舊全港周街遊，港府《禁止蒙面規例》「口硬手軟」一事無成！昨日是禁蒙面法首日實施，全港猶如進入癱瘓狀態，鐵路網絡不通、文娛康樂停頓、商業活動絕迹，唯獨政府針對的遊行示威卻依舊在港九新界遍地開花，大部分示威者蒙面招搖過市「博拉」，沿途卻鮮有警員到場，更枉論嚴厲執法。至傍晚近六時，銅鑼灣至中環的逾千人非法遊行完結後，大批防暴警才趕到現場制服一名蒙面男，其後將他「脫罩」拘捕，成為禁蒙面法生效十八小時首批「零星」被捕人士。

反修例風波持續近四個月愈演愈烈，港府終在前日（4日）下午三時宣布引入俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，並在九小時後、即昨日（5日）凌晨零時生效，聲言透過反蒙面法停止暴力、恢復秩序，圖改變每逢周六、日均有騷亂的困局。不過，政府訂立禁蒙面法「未收成效、先嘗苦果」，前晚即爆發遍及十四區的大型騷亂及大肆破壞，令市面上滿目瘡痍，人心惶惶。

政府突然「硬起來」極速訂立禁蒙面法的舉動卻是嚇怕市民、商戶及旅客，卻不包括其主要目標的示威者。昨午起港九新界繼續有非法示威遊行，其中在銅鑼灣舉行反禁蒙面法遊行有五百人參與，大部分參與者均戴上口罩或面具，部分人更明言不會因禁蒙面法畏懼，會繼續出來遊行。

至下午約二時卅分，遊行人士於東角道行出怡和街，沿軒尼詩道往中環，大叫「蒙面無罪，抗爭有理」等口號，隊伍中亦有長約廿五米的直幡，其後有戴口罩的年輕人相繼加入，有商店見有遊行進行便關門，期間未見任何警員在場。而昨午警力最強的地方仍是位於西環中聯辦，更有兩架水炮車在外長期戒備。

約一小時後，遊行隊伍到達目的地遮打花園後，在中環一帶徘徊，逗留至傍晚時分始有防暴警員趕至，把多名戴口罩人士制服，並帶到一旁搜查。期間，兩名戴口罩男女被警方追截，但未有被捕，他們透露，警方詢問他們知否禁蒙面法已實施，又記下他們資料。另一名戴頭巾、口罩和太陽眼鏡的男子則於中環港鐵站K出入口外被捕，並拉下其口罩將其帶走。

示威者日間除大模廝樣蒙面遊行外，晚上再湧出各區，分別有旺角、黃大仙及觀塘等地，其中前晚（4日）發生便衣警開槍射實彈擊中男生大腿的元朗區，在昨晚上八時許有大批蒙面人在元朗大馬路堵路，約一小時後，大批防暴警及速龍小隊趕至，展開清場行動，即場拘捕兩名男子。

示威者四散至輕鐵站豐年路，有人大肆破壞站內設施，期間，一名無戴口罩的黑衫男子疑故意撞向在場採訪的記者，雙方發生口角期間，該名男子在袋中取出一把疑似銀色小刀，隨即被人喝止，在場的警員則截停他搜查，並帶返警署。

元朗爆發騷亂期間，太子的旺角警署在晚上九時再聚集大批示威者，他們是昨午由尖沙咀築起人鏈前來，警方在晚上派出水炮車作驅散，是該車首次在旺角現身，示威者立即四散，惟水炮車駛至旺角登打士街則掉頭返警署，示威者再度在警署外聚集，至深夜仍未散去。

至晚上約十一時半，大批示威者闖入元朗十八鄉鄉事委員會大樓大肆破壞，並向二樓露台投擲汽油彈，之後逃去。