修例風波：官媒稱禁蒙面法為港「殺菌消毒」

港府制訂《禁止蒙面規例》後，官媒周日（6日）再發評論，指新規例是必要且及時，且邁出了香港止暴制亂的一步，形容規例可為香港「殺菌消毒」，且百利而無一弊。

評論指，香港示威者持續升級暴力，一系列有組織、有計劃的攻擊和破壞活動，令香港陷入混亂和恐慌，直指「遍地開花」的情況顯示出示威者膽子愈來愈大，危害愈來愈重，又指香港如今竟已滋生恐怖主義、淪為罪惡氾濫之地。

評論指出，示威者走上「狂暴之路」多與蒙面有關，直指他們躲在面具背後，令對法律的敬畏消失，滋長違法的衝動，而新規例則是百利而無一弊。評論同時指出，規例針對是真正的暴徒，不會損害市民合法、和平、自由表達意見的權利，背後意義不僅為止暴制亂，更是為香港下一代廓清迷思、指點未來。

評論又指，規例指向及訊息清晰，就暴力不會得到縱容，與暴徒不會有任何妥協，社會應當與暴力「割席」，市民需要向暴力說不，直斥「反中禍港」是末路一條。評論最後指出，示威者越暴力、越惡劣，越預示著他們更心虛、更膽怯，這是他們唱給自己的「最後的輓歌」。