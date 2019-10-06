我有正能量：明「辯」是非　學習諒解與包容

有大學生義務舉辦粵語辯論比賽，希望莘莘學子能夠理性地以事論事，達致相互諒解及包容。

香港社會正值風雨飄搖之際，只問立場，不問是非的討論環境使不少人放棄對話，甚至怕因「講錯話」損害人際關係。然而對罵無助解決問題，討論方能尋找出路，有大學生義務舉辦粵語辯論比賽，建立一個討論時政的平台，希望莘莘學子能夠理性地以事論事，達致相互諒解及包容。

常言道，真理愈辯愈明，作為大專辯論員的黃曉敬對此言深有領悟，「有人話辯論就係鬧交，其實調番轉，喺現今香港社會辯論先係理性討論。」眼見時局紛亂，不少家人、朋友因政見不同而時常爭吵，但爭吵過後雙方往往沒有相互諒解，反倒加深矛盾，促使黃與另一位大專辯論員籌辦「香港中學辯論賽」，為的是要參與比賽的中學生透過辯論學懂易地而處。

比賽不像魔術表演般憑空變出來，需要人力及資金，黃與其他拍檔惟有打人情牌邀請朋友擔任義工，資金問題亦只靠學校報名費及自掏腰包應付，並無任何贊助。黃指，在無贊助下辦比賽當然吃力，但不會因此胡亂尋求贊助，皆因不希望為了遷就贊助商立場而無法討論某些議題。

比賽日前迎來尾聲，決賽日的辯題為「香港人愈來愈堅強／香港人愈來愈脆弱」，在當前社會形勢下更見討論價值。代表正反雙方的同學均引用回歸以來至近日發生的社運及社會氣氛作例，為己方辯護之餘亦提出理據反駁對方論點。代表反方、來自英華書院的辯論員梁焯杭賽後指，以本場辯題為例，自己對港人的既定印象於比賽中透過互相說服而改變，認為於辯論過程中，透過建基於實證之上的批判思維有助認清真相，達致協商。

「辯論比賽好公平嘅，無論你自己嘅想法係點，抽中咩立場都需要去代入嗰一方嘅思考模式。」是次比賽評判之一、樹仁大學輔導及心理學系助理教授符瑋認為，辯論能帶給學生的，正是現今香港所欠缺相互諒解和包容的正能量。黃曉敬對此表示同意之餘，更希望各辯論員把這種精神帶到日常生活，相信香港能團結得多。

比賽一共吸引24隊中學辯論隊參賽，最終由九龍塘學校（中學部）奪冠，英華書院奪亞，季軍則由東華三院陳兆民中學及寧波公學共同奪得。另外，賽會亦設有獎項予整個賽事中表現最好的辯論員，該獎最終由寧波公學的植惠莎同學獲得。

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