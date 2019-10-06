探射燈：倡聘臨時警員　維持社區秩序

警員應對持續數月的示威衝突空群而出，在日常巡邏工作的人手安排上相形見絀。然而，根據《警隊條例》，警務處處長可不以書面聘約而僱用任何人臨時出任警務人員，這些臨時警務人員的服務條件及待遇與輔警人員相若，有法律界人士指，在非常時期或可透過此例增加人手進行低風險的巡邏工作維持治安，惟不建議安排作防暴。

臨時警務人員須按月服務，有關薪金、津貼及退休金的服務條件，須與相等職級的輔警人員相同，而在其服務期間，具有及可行使該職級的一切權力及特權，並受該職級的一切紀律條文所規限。

執業大律師陸偉雄指，從未聞說警方有引用此例聘用臨時警務人員，認為全年招聘的現行方案行之有效，惟現時處於非常時期，目前警方在應對示威衝突時有一定壓力，若能在選用合適人手去協助進行較低風險的治安工作，如街道巡邏或指揮交通等，有助紓緩警方壓力。

陸偉雄又稱，警察是需要接受專業的人員，若在緊急情況下聘用臨時警務人員，相信曾受訓練的人士，如退休紀律部隊，前輔警甚至曾在外地受過專業訓練人士會較適合，即使成功受聘，亦應在可行情況下安排操練，以及避免調派往從事防暴工作等高風險行動。警方發言人承認，過去3個月，警隊並沒有根據《警隊條例》聘用任何臨時警務人員。

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