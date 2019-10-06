探射燈：電單車失竊升50%　宜增防盜

近月本港的社會焦點轉移到示威衝突上，店舖盜竊或其他相對小型的罪案往往被忽視。有電單車網站引用警方數據顯示，近3個月的電單車失竊個案同樣有上升趨勢，其中8月有19宗，較去年同期上升近50%。有車會向車友提出數個防盜方式，包括安裝有定位系統的防盜裝置。

鐵騎士駕駛電單車代步，由於泊位不足，大部分人都只是把車停泊在路邊「骨位」，甚至放在天橋底或街道暗角處，令賊人有機可乘。ebike車會創辦人李國威指，近期因應社會運動，治安變差亦不足為奇，車友要自保的方法雖然有限，惟加強防範亦能減少愛車被偷的機會。

李稱，最理想的方式是把電單車停泊在有管理的室內停車場，惟他指此類車位供不應求，車主如需把車停泊室外，盜賊可將整架車搬上貨車運走。車主可在車上裝設有全球定位系統的防盜裝置，即使車輛被人偷走，也能追蹤位置增加尋回機會。車主也可加裝多重車鎖防盜，如採用警報碟煞鎖，以鎖鏈把車固定在欄杆上，都可增加賊人偷車的難度。

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