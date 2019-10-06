探射燈：無警時分　竊匪乞丐流鶯「罪」集

警方應對反修例示威衝突疲於奔命，人手緊張，社區日常儼如「無警時分」。市民反映近月少見街道巡警，各類罪案及亂象伺機而動。深水埗有街市接連發生失竊案，商戶被偷去現金、手機、單車甚至夾萬；油尖旺一帶流鶯肆虐，妓女向途經男子主動獻媚；尖沙咀亦出現多名乞丐向途人索取金錢。立法會議員促請執法當局正視問題，避免問題惡化。

「最近畀人偷咗幾百蚊，都要加番把鎖做好防備先得！」在深水埗南昌邨的南昌薈街市經營雜貨店的陳先生指，近月接連發生失竊案，他在檔口放置以方便找贖的錢箱，近日被一行蹤可疑的南亞人士偷去，損失數百港元，過程被閉路電視攝下，他事後已加強防範。

同一街市內，亦有居民日前被偷去手機。上址涼茶店店員盧小姐指，近日有一名到街市買餸的女士，放在手袋內的手機被人偷去，她發現後已即時向管理處報告，但未知是否有報警。盧指最近多了陌生人游走，認為有需要安排警察巡邏。

有地區人士更指，過去2個月接獲5、6宗街市失竊案，包括居民被偷手機及近身財物，亦有商戶被偷散紙兜、單車甚至夾萬，損失最多的一宗個案涉及近萬港元。他又指近期警方忙於應對社會事件，眼見的巡邏次數較往常減少，不排除賊人乘機出動發一筆橫財。

在油麻地上海街一帶，東網記者日前下午巡視亦未見軍裝警員或警車出現。有便利店店員透露，附近超市幾乎每日都有人偷竊，警方巡邏的次數對區內治安影響不大，相信商戶會提高警覺。有地區人士亦指，區內的店舖失竊案有增加的迹象，主要是士多及鞋店等小本經營的地舖，她希望警方在可行情況下，亦要正視社區的治安工作，保障市民權益。

街頭流鶯亦空群出動，光天化日下「拉客」，在深水埗大南街，下午3時多已見多名中年流鶯在街上等客，有短髮女子稱肉金為120港元，並指於附近劏房交易；油麻地廟街一帶，多名濃妝艷抹的女子站在街頭向路過男士擠眉弄眼。在尖沙咀彌敦道亦有多名乞丐行乞，有殘疾人士獻唱後向途人討錢，北京道行人隧道亦有人坐在輪椅上行乞。

立法會議員姚思榮表示，接獲市民和業界反映近期治安每況愈下，不少商戶為求自保，只好索性暫停營業。他認為各區警署應該統一調動人手，每區保留小隊處理區內突發個案。但長遠仍有賴政府遏止亂象，社會方能回復穩定。

領展發言人指，南昌薈街市自今年5月開幕至今，共有2宗已報警處理的商戶或顧客失竊個案，管理處已於晚間加強圍封通往濕貨區的通道，並且安排職員加緊巡邏。警方發言人表示，會密切留意各警區罪案趨勢，並因應區內罪案情況，適當調配警隊資源應對。如發現違法行為，定必嚴肅處理並採取適當執法行動。

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