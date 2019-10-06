網民熱話：「攝位」無術？　鐵騎背後突襲　側鏡壯烈犧牲

「攝車罅」都要講技術！有私家車在汲水門大橋車龍中慢駛時，一架電單車突然從後衝前，私家車側鏡外殼一下被撞飛。整件意外幾乎發生在瞬息之間，涉事電單車車牌亦看不清楚，網民慨嘆是：「無仇報系列」。

網民Jimmy Cheng昨日（5日）在Facebook群組「馬路的事討論區」上載影片。從片段可見，現場交通擠塞，車輛緩緩前進，一架電單車突然從後方高速駛至，應聲將私家車右邊側鏡撞及，意外發生後電單車並沒有停下。私家車司機事後檢視側鏡「傷勢」，發現側鏡仍在，但外殼卻被撞飛損毀。

網民看過影片後斥電單車司機「無術學人攝車」；有人則指見到電單車衝出一刻「心都離一離」；有留言則表示類似意外難以追究，「如果冇Cam真係冇仇報」；事主最終留言指已報警處理。

網民有話說：

C Chak：收費站一定影到

Dollar Aries：最緊要人無事

Louis Lo：呢啲電單車真係好乞人憎，塞緊車左攝右攝，撞到人架車又走咗去

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