修例風波：上水站續關閉摸門釘　乘客不認同破壞行為

港鐵今早(6日)重開45個車站，但其餘48個車站仍然關閉，列車服務亦會提早於今晚9時結束。其中港鐵上水站今日繼續關閉，現場所見，該站牆身被噴大字，閉路電視損壞，閘外的美心西餅因受到破壞而沒有營業。不少市民抵站後發現車站未有開放而轉乘的士，一度有約50人排隊等車。

由上水到火炭工作的李先生表示，出門前從新聞得知港鐵恢復服務，但到上水始知車站仍然關閉，幸已預留時間提早出門，並打算乘的士到太和站再轉火車回公司。他指體諒港鐵的難處，但認為車務公告可以再做好些。

另有不願透露姓名的上水居民指，由於車站關閉，又未知巴士服務情況，故在上水站與同樣受影響的人士商議後，決定共乘的士到太和站再轉港鐵到羅湖站。

姓謝的男乘客稱，他跟大部分香港市民一樣，支持遊行示威，但認為有部分示威者，對港鐵、商店及公共設施等肆意破壞乃過激行為，絕不認同。一對姓吳夫婦表示，對是次有這麼多港鐵車站遭破壞而導致服務受影響，表示明白及理解。兩人原定昨日(5日)返內地工作，但因為昨日港鐵列車停止服務，故改為今日始動身。

此外，鰂魚涌站A出口全部售票機遭受破壞，而通向模範里的C出口，售票機則運作正常，乘客如果要購票，亦可到客務中心購買，站內亦就有關方面改動給予提示。其中一名打算前往金鐘的女乘客，得知港鐵有部分車站封閉，遂向客務中心查詢。另外，準備經落馬洲返內地掃墓一家3口，相信行程並無因此受阻。