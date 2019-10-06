修例風波：泛民議員就禁蒙面法提司法覆核　高院今開庭處理

反對修訂《逃犯條例》風波未息，港府於昨日(5日)凌晨零時起實施《禁止蒙面規例》。24名民主派立法會議員入稟高等法院，要求就禁蒙面法頒布臨時禁制令，同時就特首會同行政會議運用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)提出司法覆核，要求法庭宣布引用《緊急法》訂立禁蒙面法是違法及違憲，高院今早(6日)10時開庭處理。

入稟狀指，立法會職責是制訂法律及仔細審查行政機關的行為，政府作為行政機關，只享有草擬及介紹法案等的權力。《緊急法》是違憲奪取立法會立法權力，違反《基本法》及政府與立法會之間的權力分立。即使立法會現在休會，特首或立法會主席仍可要求召開緊急會議商議立法事宜，但特首並無提出要求。

民主派議員又指，把蒙面參與合法集會的人刑事化，不能防止暴力和騷亂，反而會引起寒蟬效應，令人不敢參與合法集會。特區政府今次繞過立法會訂立限制市民自由和剝削人權的惡法，勢必激起更強烈民憤，進一步將香港推向無法挽回局面，因此全體民主派立法會議員決定入稟，禁止政府進一步摧毀法治。