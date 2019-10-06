政府加強支援特殊需要學童　明年推早期介入試驗計劃

羅致光(左一)曾到訪摩理臣山兒童發展中心，參觀中心為有特殊需要的幼兒提供體能活動訓練。

勞工及福利局局長羅致光今(6日)發表網誌表示，政府將於明年初擬透過獎券基金在一些參與「到校學前康復服務」的幼稚園/幼稚園暨幼兒中心，推行為期20個月的試驗計劃，為有特殊需要迹象的兒童(即第一層兒童)提供早期介入服務，並於本月初把服務名額進一步增加至7000個，使到校學前康復服務在全港幼稚園/幼稚園暨幼兒中心的覆蓋率增至逾80%。

隨着家長和老師的認知增加，經評估後識別為有特殊需要的學前兒童(即第二層兒童)人數亦持續增加。有見於此，政府將會再增加到校學前康復服務的名額，以期達致輪候服務時間「零等候」的政策目標。

羅指，視乎試驗計劃評估研究的結果，政府會探討把這個支援第一層兒童的服務計劃與支援第二層兒童的到校學前康復服務融合的可行性，即由同一間非政府機構統籌在校內提供兩層的支援。在這個以學校為本的綜合支援模式下，第一層兒童可盡早獲得支援；同時讓已接受到校學前康復服務的第二層兒童在取得顯著進步後，繼續接受與他們的實際需要相稱的第一層訓練服務。

另外，政府亦會建議將關愛基金的「課餘託管收費減免計劃」恒常化，亦會為有特殊學習需要的學童提供額外資助和簡化經濟審查程序等。