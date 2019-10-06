全港水渠復修料2022年完成　採無開坑式技術減爆渠風險

發展局局長黃偉綸今(6日)發表網誌指，涉及全港18區的雨水及污水渠修復工程第一階段工程今年初展開，預計2022年完成，為風險偏高的地下渠管進行無需鑿開喉坑路面的修渠方法，並指這種「無開坑式」的先進技術修復渠管，可減低「爆渠」風險。渠務署期望明年開展第二階段工程，為荃灣、深水埗、油尖旺等6區的雨水及污水渠進行勘測和修復。

渠務署自2017年起，分階段為被評定為高風險的渠管，規劃全面的勘測及修復工程，制定全港性更換及修復計劃。渠務署工程管理部工程師陳家賢指，「無開坑式」管道修復工程，只需在個別位置，開出一個臨時豎井，以便把新的喉管物料套進舊渠管內，形成新渠管。該署主要採用3種「無開坑式」技術，分別為原位固化內襯修復技術、螺旋纏繞修復技術及內套喉管法。

他舉例指，土瓜灣庇利街工程地盤正使用的內套喉管法，工程人員把1.5米長的玻璃纖維膠管逐段推入破舊或受損的渠管內，形成新渠管，玻璃纖維膠管看來較薄，但結構強度等同石屎渠管，壽命更長達40至50年。