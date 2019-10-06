修例風波：超市重開市民急上倉　掃清即食麵餅乾

超市貨架上的食水及即食麵等乾糧被搶購一空。(何青霞攝)

政府引用《緊急法》實施的《禁止蒙面規例》昨日(5日)起生效，惟大規模示威未見平息，全港多間大型商場及連鎖超市更暫停營業。有市民直言影響甚大，因無法購買日常食品，另有市民指要改到附近街市購買。東網記者今早(6日)到旺角一間24小時營業的超市，職員忙於上貨及補貨。

職員指，超市昨日提早關門，大批市民急於備貨，令超市大排長龍，形容情況「畀打颱風果時更嚴重」，故今日整日須忙於補貨。市民劉先生直指，超市不營業影響甚大，因不方便購物，超市的即食麵、餅乾等乾糧亦已售罄，今天趁時間尚早到超市購買餅乾等日常用品，「暴力愈來愈猖狂，影響普通嘅民生、交通」，又指示威遊行影響放假行程，因原定放假計劃到主題公園遊玩，「依家邊度都去唔到」。

黃女士亦指，早前已知道有示威活動而及早購買食品，「冇乜影響」，但因擔心超市今日亦會因示威而停業，故額外購買了300港元食品。另一名婆婆則指，自己平日較多到附近街市購買食品，故未有受超市停業影響，又表明不擔心區內有示威活動，「唔好咁夜出就得啦」。

另外，不少中資商店及銀行成為被破壞的目標，其中位於彌敦道的兩間中銀分店因遭到破壞而以白色木板圍封。中銀用戶曾先生認為，比起破壞銀行櫃員機及設施，社會發生更惡劣的行為，「點都好過啲警察對市民作出嘅暴力行為」，自己尊重及容忍示威行為，會選擇到其他銀行提取現金。

除了銀行分銀，旺角一帶不少店舖均被示威者破壞，有電器店舖貼出告示，聲稱分店內部升級而暫停營業，而連鎖食肆「吉野家」的招牌被塗鴉，需要清理而停業。