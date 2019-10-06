修例風波：警闖中大截查學生　一度施放胡椒噴劑

警方接連拘捕年輕示威者，今晨(6日)闖入大學校園截查學生。中大崇基學生會在社交網站指出，今日凌晨約2時，約有40名防暴警抵達港鐵大學站並進入中大校園範圍，及後直接帶走5名中大學生至港鐵大學站B出口進行搜查，期間有4名學生經過現場，警員立即向該4名學生進行截停搜查。東網正向中文大學及警方查詢。

該會引述保安組所指，大學站內有職員報警，懷疑有人破壞大學站內設施，警員接報到場後未通知及未經保安組同意下進入大學範圍。警員搜查期間，有另一批中大生行經該處同被警員截停，稱該處為警方封鎖線。當該會幹事抵達現場進行直播時，警方利用強光照射該會幹事並促其離去，更一度以胡椒噴劑指向在場學生，要求所有人後退。

據該會幹事觀察，現場共有9輛警車，防暴警員持有長槍、圓盾及手持警棍指向學生。據被搜查的同學表示，警員在未有合理懷疑下進行截停搜查及拒絕透露截查原因，大部分警員未有展示其警員編號或出示委任證，並以粗言穢語指罵學生。

該會強烈譴責警方在未有通知校方下進入學校範圍進行搜查，更在沒有合理懷疑下將學生帶離中大範圍，並再次提醒警方執行職務時保持克制，進入學校範圍前必須先知會校方。