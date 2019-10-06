修例風波：示威者塞爆港島抗禁蒙面法　多條馬路設路障

【16:27】立法會大樓發出紅色警示。

【16:00】示威者在波斯富街信和廣場對出設置路障。

【15:25】示威者佔據金鐘夏慤道行車線。

【15:06】示威者堵塞干諾道中。

【14:53】遊行隊頭到達中環街市，部分人折返灣仔。

【14:15】遊行隊頭行至分域街，軒尼詩道全部行車線被佔。

【14:11】警方表示，有大量示威者佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，造成交通嚴重阻塞，在場示威者現正參與未經批准的集結。警方警告示威者立即停止任何違法行為。而因應目前情況，灣仔警署報案室服務暫停。

《禁止蒙面規例》昨日(5日)起實施，激發市民戴口罩及面具上街遊行抗議。有網民發起今日(6日)「全民口罩日」，並計劃由銅鑼灣崇光百貨遊行往遮打花園，另有人發起在維園集會，以追究警方開真槍打傷示威者。

下午1時許，參與活動的人士塞爆銅鑼灣東角道及記利佐治街，並在場高叫口號，大部分人戴上口罩及面具。之後有人行出軒尼詩道往灣仔方向前進，惟因銅鑼灣開始落大雨，部分人進入東角商場避雨。而在維園的人士亦有部分散去附近商場躲避。