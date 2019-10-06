修例風波：黎智英沒蒙面現身遊行　學者斥欲煽動青年犯法又驚死

網民今日(6日)下午發起「全民口罩日」行動，由銅鑼灣崇光百貨遊行至中環遮打花園，抗議政府實施《禁止蒙面規例》(禁蒙面法)。被官媒狠批是「叛國禍港四人幫」之首的「漢奸黎」壹傳媒黎智英下午1時許現身銅鑼灣，加入遊行隊伍。黎接受訪問時表示，政府實施禁蒙面法旨在鎮壓，揚言︰「我哋唔可以畀佢鎮壓到」，又稱︰「後生仔一定想到辦法繼續」。

身穿黑衣、黑褲的黎智英下午約1時15分在銅鑼灣崇光百貨附近落車，其後會合民主黨前立法會議員單仲偕及該黨現任立法會議員林卓廷。3人均沒有戴口罩。黎接受訪問時批評政府實施禁蒙面法並非為了解決問題，而是旨在鎮壓、噤聲，令市民以後都怕了政府，又估計「今日應該有10萬8萬人出嚟」。他又稱香港不可以屈服，認為一定想到辦法抗爭，「啲𡃁仔咁勁，咁有創意，唔使怕」。

黎智英與單仲偕、林卓廷3人之後加入遊行隊伍，並一起高叫「香港人加油」等口號。期間當單叫「香港人」時，黎則叫「加油」，而林則走在黎前面，猶如保鏢。由於現場下雨，黎等人均穿上雨衣遊行。至約下午2時30分，黎於中環干諾道中文華東方酒店外上車離開。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評黎鼓勵年輕人犯法，煽動年輕人，以搞亂香港達致漁人得利；而另一邊廂黎自己在「全民口罩日」卻沒有蒙面，陳質疑黎是怕「畀人拉」及「驚死」，但就利用年輕人的單純推年輕人上街，直言黎如覺得禁止蒙面是不公平，就應響應行動戴口罩遊行，再自行到警署自首抗爭。