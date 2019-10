修例風波：禁蒙面法爭議　容海恩岑敖暉爆罵戰

禁蒙面法自昨日(5日)凌晨0時實施後事態愈演愈激,爆發多場暴力衝突。今日(6日)一個論壇上,立法會議員容海恩及議員助理岑敖暉就禁蒙面法爆發罵戰。容要求岑與暴力示威者割席,岑堅決不割,反稱支持以武制暴。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝則質疑暴力未能達到示威者目標,認為示威者已明確表明立場,應停止暴力行為。

容海恩表示,她理解為何會出現暴力行為,但不代表她認同暴力行為,指禁蒙面屬先訂立後審議條例,立法會復會後有機會再為條例作出修訂。她指,條例並非立即生效,還有十多天的時間可商討。容又指,禁蒙面法未必能立時平亂,但相信能制止暴力行為。容又要求岑與他的「手足」割席。

岑表明不會與示威者割席,並義無反顧地支持以武制暴。他承認在10月4日下午林鄭月娥宣布禁蒙面法即將生效的當晚,全港多處發生破壞及混亂,他歸咎港鐵在7月21日及8月31日分別讓白衣人和警察進入車廂無差別攻擊市民,其後不願公開閉路電視片段,以及港鐵多次無理封站運送警察。岑指,示威者曾以和平手法,如跳閘來表達不滿,卻落得被打的下場。

岑又稱,前線示威者連死都不怕,認同「If we burn, you burn with us」(同歸於盡)。他重申「五大訴求,缺一不可」,又要求解散警隊。

葉兆輝則認為暴力未必達到示威者的目的,何不停止暴力行為,尋找一個對全港市民最好的方法。他指,法例訂立與示威者行為互相影響,因社會情況變壞,才會有禁蒙面法和緊急法出現,現時社會愈暴力,極權就愈快來到。

立法會議員涂謹申則指,政治問題應由政治解決,應順民意成立獨立調查委員會,他又指香港現在並未進入緊急狀態卻公布緊急法,等於自己「趕客」,現時市民最擔心是政府打破先例,以後會用緊急法來實施其他法例,如無限期拘留和封鎖互聯網等。