修例風波：陳曼琪指禁蒙面法難制亂　籲政府考慮實施宵禁

《禁止蒙面規例》實施後，仍有不少人故意蒙面遊行示威。(李志湧攝)

政府實施《禁止蒙面規例》後，激起更多暴力衝突事件。香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪認為，單憑該規例並不能完全止暴制亂，政府應執行煽動罪，阻止有人煽動暴力、蒙面遊行示威及違法暴力企圖推翻特區政府管冶，若實施有關法例後仍未能止暴制亂，則需考慮應否實施宵禁令及禁區命令。

禁蒙面法生效一天，陳曼琪指極端違法暴力事件雖未有停止，但該規例正開始發揮區分暴徒與一般人士的功用，儘管日間的遊行集會仍有不少人故意蒙面，企圖以罪不責眾挑戰該規例，但該規例對企圖或將會進行違法暴力事件的人士產生阻嚇作用，亦有助警方盡快驅散一般人群。

她認為該規例並不能完全止暴制亂，指政府亦須本着有法可依及有法必依的法治精神，執行《香港刑事罪行條例》第9條及第10條中的煽動罪，阻止有人煽動暴力、蒙面遊行示威及違法暴力企圖推翻特區政府管冶，而有關煽動罪亦有助保護學子及年輕人免被煽動犯罪。

若香港政府嚴正執行了上述香港法律後，香港社會仍未能止暴治亂，她認為政府便需考慮加大力度的本地法律，包括《公安條例》第31條及36條有關宵禁令及禁區命令的適用性。