連破兩宗偷渡案　10名內地男女被捕

澳門近日連破兩宗偷渡案，拘捕10名內地男女，涉案人士已全數移交有關當局處理。本月4日，有關方面接獲舉報指友誼大橋氹仔方向將會有人進行偷渡活動，海關立即部署，在有關海域及沿岸進行監察。當晚7時許，巡邏快艇在新城填海E1區對開海面截獲1艘纖維艇，懷疑正在進行偷渡活動，船上有兩名男子，其中一人為駕駛者。

隨後，沿岸巡邏關員亦在友誼大橋氹仔引橋附近岸邊草叢截獲1名內地男子，另外亦發現一名男子正在逃跑，關員最後成功截獲該名人士，經初步調查懷疑其正在等待船隻非法出境。

到5日凌晨4時許，巡邏關員在氹仔蘇利安圓形地附近岸邊發現一名男子，形迹可疑，懷疑正進行非法出入境活動，而同一時間，在上述地點對開海面有一艘可疑機動木船正往本澳方向行駛，海關立即進行海陸攔截，及後海關巡邏快艇截獲上述木船，並拘捕船上3男2女，其中一人為駕駛者。

2宗案件合共10名涉案人士均來自內地，包括8男2女，年齡介乎28至48歲，當中3名男子涉嫌觸犯「協助」罪、1名男子涉嫌觸犯「收留」罪，以及1名男子涉嫌觸犯「非法再入境」罪，被移送檢察院處理，其餘5名非法入境者，則全數移交治安警察局處理。