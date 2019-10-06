每日一片：機場保安員畀車撞？　網民：架車冇郁過！

機場都有撞車黨？近日網上瘋傳一段短片，一名相信是機場男保安，在截停一輛私家車時，突然「被車撞」。不過有網民發現，「被撞」一刻，涉事車輛沒有移動的迹象，形容保安「影帝上身」，似足撞車黨，十分離奇！機管局發言人指，事件已交由警方調查。

事發在昨日（5日）中午12時許，地點為香港國際機場暢達路近四號停車場附近。從網民Joanmama Secuya上載的車CAM片可見，涉事私家車被身穿螢光背心的男保安敲窗。保安指：「你整爛咗我哋個雪糕筒呀，依家我哋要報警。」司機駛前並停車，豈料保安竟語帶挑釁謂：「真係撞我吖！我10 days sick leave（病假）！」

其後，司機再稍稍向前，並再將車停下。就在此時，保安大叫「哎呀」，整個人以「大」字型撞到車頭冚上。他七情上面，露出痛苦神色。事發後，他立即站穩，向手上對講機大嗌：「control control（控制室），架車撞我呀！」再一拐一拐地走往車輛右方。司機見狀，出言回應：「我有cam㗎！」片段未有顯示如何了事。

發文者質疑：「我懷疑佢公司叫佢放無薪假，所以呃工傷！」而大量網民亦與發文者同一陣線，紛紛留言謂：「撞落去嗰陣，架車都冇郁過」、「戲太屎，連飯盒都冇資格食」、「棟篤笑？」亦有網民反嘲：「告佢整爛架車啦！」

機管局發言人表示，於昨日下午約12時45分收到報告，一名承辦商職員報稱受傷，送往北大嶼山醫院治理，局方會與承辦商進一步了解事件。警方發言人證實，同日12時47分收到報案，傷者姓吳，62歲，以交通意外受傷處理。