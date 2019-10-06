政Whats噏：用鎖匙隱喻現況？　林正財指香港缺乏信任

反修例嘅激烈衝突持續近4個月未平息，社會嚴重撕裂，市民同政府失去互信，而喺西班牙訪問嘅行政會議成員兼老安事務委員會主席林正財，日前就喺Facebook上載咗張相，話相中係長者掛埋一齊嘅鎖匙，但喺香港就從來冇做到，因為欠缺「信任」，呢句說話似係意有所指喎。

林正財經常外訪，睇吓當地有乜嘢新嘅長者安老服務畀香港借鏡，而近日佢去咗西班牙，連日嚟都喺Facebook講下自己行蹤，而日前佢就去咗西班牙第三大城市巴倫西亞，兼且上載咗張相，佢話相中喺客戶服務中心集中咗嘅逾千條鎖匙，主要係為咗長者安全嘅，仲話呢樣嘢喺香港從未做過，事關香港缺乏咗一項重要嘅元素，就係「信任」。

雖然寥寥數句，但已經觸動好多網友神經，尤其係「信任」呢兩個字，究竟林所講嘅「信任」，剩係講長者鎖匙吖，抑或係隱喻香港近幾個月以嚟嘅反修例衝突呢？

有啲網友見到咁多條鎖匙掛喺一齊，都質疑好難搵到一條啱嘅去開門，有網友就直情拉上近日嘅反修例示威集會，事關亦有銀髮族上街遊行，嗰位網友話香港嘅長者戴上口罩當然唔安全，尤其係佢哋覺得不適嘅時候，仲對林有份通過用蒙面法感到羞恥。

唔單止咁，亦有網友直指香港人已全部互相失去信任，政府、警察、地鐵同集團等，問林可唔可以唔好再用強硬手段，而用其他方法呢？亦有網友反問係邊個破壞信任呢？更重要嘅係點樣可以重新建立互信。另有網友就話要雙方一齊建立信任嘅。

其實，政府喺修例事件中，由暫援修例、修例壽終正寢以至撤回修例，再三跪低，但係反修例嘅衝突反而愈爆愈大，早前亦搞過社區對話會話要加強同市民溝通，但係未見有任何成果，到咗前幾日話實施蒙面法，暴力衝突更加一發不可收拾，甚至癱煥咗港鐵，試問仲點樣可以建立信任呢？

林正財一句「信任」後，冇回應網友嘅提問，若果佢真係想拋磚引玉嘅話，咁佢係咪應該拋出一啲實際嘅方法或建議出嚟呢？誠如網友口中，佢係咪解開呢度溝通或者建立信任之門嘅關鍵人物，就要睇佢有冇後續動作嘞！