港珠澳大橋吸走渡輪客　政府料跨境碼頭客量跌2成卻冷眼旁觀

冇靈魂政府施政無力，跨境交通零規劃！港珠澳大橋到月底將通車一年，市民到澳門及珠海不再只靠水路，而政府明知港澳渡輪客量去年已呈跌勢，一直未有提出應對之策。當局曾評估，今年上環、尖沙咀及屯門3個跨境碼頭客流量全面淪陷，渡輪客量將暴跌逾2成，然而，政府任由海上交通自生自滅，旅遊業則建議船公司調低收費「救亡」。

以往，來往香港及澳門主要依賴海上渡輪航線，但大橋通車後，客流迅速轉移到陸路。根據海事處數字，港澳碼頭、中國客運碼頭及屯門客運碼頭，2017年客量有近2500萬人次，但去年底大橋通車僅2個月，港澳碼頭及中國客運碼頭的全年客量已較2017年分別下跌5.9%及3.3%。

隨着市民及旅客對大橋及相關接駁交通熟悉，政府對跨境渡輪的客量預測趨悲觀，上述3個碼頭今年的總客量預計較2018年進一步下跌。面對跨境水、陸交通需求出現重大轉變，當局卻沒有任何政策。

海事處僅指，有定期與各持份者及渡輪營辦商舉行會議，檢討跨境渡輪碼頭的使用情況，以優化碼頭的運作、設施及泊位時段分配機制，使跨境渡輪碼頭更有效地運作。

據了解，由於政府漠視海上交通需求大跌情況，船公司唯有設法自救，包括削減部分航班節省成本，並已向澳門當局申請開辦尖沙咀至氹仔新航線，以接駁即將啟用的澳門輕軌系統，期望可吸引內地客經高鐵到西九站後轉船到澳門遊玩，殺出新血路。

現時由香港出發的港澳渡輪，平日日航普通位成人單程收費約170港元，星期六日及公眾假期則達210港元；若由市區乘直通巴赴澳，則約170至190港元；乘坐機場巴士到香港口岸後轉乘金巴過橋，車資更「100蚊有找」。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，大橋通車後，港澳渡輪客量現跌勢，「搭船空位都多咗」，相信船公司要調低收費，或與旅行社合作推出更多特價的餐飲或住宿加交通套票，才能搶回客流。「好多公公、婆婆搭金巴過大橋去澳門玩，40蚊搞掂。但如果船公司肯減價，提升競爭力，應該仲有好多人想搭船。」