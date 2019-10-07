修例風波：機場快綫下午一時起不停九龍青衣博覽館站

港鐵今日(7日)凌晨表示，機場快綫列車服務在今日重陽節，由頭班車起提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，不停博覽館站。但因應機管局及政府要求，下午1時起至尾班車，提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

港鐵表示屆時機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處(地面層)協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常。

而就多個車站設施昨日（6日）再被激進示威者蓄意破壞及縱火，乘客、員工及鐵路安全受到嚴重影響。港鐵於昨晚約7時半起只維持機場快綫和部份港鐵巴士路綫的有限度服務，其餘重鐵、輕鐵及港鐵巴士的服務全部暫停。港鐵公司對此等不合法及不負責任的惡意行為不斷發生予以最強烈的譴責，強調絕不容忍任何危害鐵路安全的行為，已就有關情況報警處理，並在評估後決定今日的服務安排，會盡快公布。港鐵又警告若破壞行為繼續，港鐵服務有可能長時間受影響。