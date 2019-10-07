沙田污水處理廠遷岩洞工程展開　將騰出28公頃土地

政府積極開拓土地資源，發展岩洞是其中一個方法。渠務署計劃將沙田污水處理廠遷往亞公角女婆山人工岩洞的工程已展開，完工後可騰出約28公頃的土地，作有利民生的用途；而遷往岩洞的新廠房設施將煥然一新，效能亦相應提高，日後污水處理量增至34萬立方米，第一階段工程已展開，包括開拓土地和興建連接隧道，渠務署期望2020年底至2021年初展開第二階段工程，挖掘主岩洞，預期所有工程於2031年完工。

渠務署污水工程部工程師陳志祥表示，沙田污水處理廠搬遷後，可釋放廠房現址土地作有利民生的用途，而污水處理廠遷入岩洞不但減少佔地空間，更可藉機更新設施，引入新技術，一舉數得。岩洞有如天然屏障，可將污水處理設施全部隱藏，完美融入周邊環境，保留自然景觀。署方會採取氣味控制措施，減少異味對社區的影響。現時的沙田污水處理廠佔地28公頃，為沙田和馬鞍山居民提供污水處理服務，每日污水處理量達25萬立方米。

陳志祥說，新廠房由多個岩洞組成，布局參考赤柱污水處理廠，每個岩洞都是獨立的污水處理系統，採用先進技術，例如在二級污水處理過程中加入移動床生物膜反應器。移動床生物膜反應器技術的特別之處在於反應器內有生物膜載體，讓微生物依附，增加其數量，從而加快分解污染物的過程，提高效率，佔用的空間也可減少約2成。