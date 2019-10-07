東方日報A1：暴動擾亂路線　人手操作失誤

港鐵在反修訂《逃犯條例》風波下受盡破壞，連日來有大量車站先後需要關閉，荃灣線昨日在關閉大部分車站的情況下發生罕見事故，一列載有大批乘客列車疑在荔景站附近越過信號燈後，疑衝燈「出軌」偏離正線直撞石屎躉。意外導致八人受傷，逾三百人需疏散，荃灣線服務需暫停。消息稱，事故疑涉及人為疏忽，港鐵回應指涉事車長已調職。工會直言因近日示威增加，港鐵頻密關站，一瞬間要作出調動，令職員飽受壓力。

港鐵昨在示威衝突中再成為被破壞對象，近下午六時，荃灣線一列往美孚方向列車，駛離荔景站約三百米時，疑衝燈偏離正線路軌，落入防護道岔，直撞石屎躉，即一個用石屎造的車擋。列車煞停後車頭損毀，大批消防及救護員接報到場，有六名乘客及兩名職員報稱受傷，年齡介乎廿四至六十四歲，七人送院，其中至少一人需戴氧氣面罩，由擔架送上救護車，一名女子則拒絕送院，另有約三百一十人需疏散。

據乘客陳先生憶述，事發時突然聽到異響，感覺車身輕微搖晃，他和其他乘客發覺列車停下，不知發生何事。直至約五分鐘後，車上才有廣播稱發生事故，但未交代細節，一眾乘客被困車廂近半小時後，才有職員打開車門告知乘客要沿路軌步行至荔景站月台，沿路有職員持手電筒照明，並有消防員及救護員在場戒備，期間秩序大致良好，各人未見慌亂。

港鐵指，由於荃灣線受突發情況影響，只提供來往葵興、荔景和美孚的列車服務，車務控制中心安排暫停服務期間，一列列車離開荔景站後經特別路線往美孚站時，未在停車位置前按燈號停車，以時速約十公里的慢速越過該位置時觸碰到軌旁石屎躉。

職員接報後，立即趕到現場協助乘客經路軌返回荔景站，轉乘東涌線繼續行程。港鐵強調十分關注事件並正展開調查，將安排列車返廠檢查，並已通報政府相關部門。涉事車長已暫時調離駕駛職務，港鐵強調涉事列車車輪無偏離軌道。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強稱，近期社運事件明顯影響到港鐵車務工作，常要改用人手操控應付車務調動，直言：「壓力大咗好多！」又批評港鐵近日只增加保安方面的資源，未有理會處理車務調動員工的需要。本是荃灣線車長的葵青區議員梁志成指，據了解涉事車長及控制中心職員均入職不久，加上當時隧道內無開燈，最後因經驗不足而導致意外。他指社會風波令路線時常有變化，建議港鐵應與乘客溝通，如該路線只剩不足三分之一的車站仍運作的情況下，應考慮暫停服務，減少風險。