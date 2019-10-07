東方民調：律政司毀法治暴徒更放肆

違法佔領行動發生已達五年，執法機關仍對多名佔中活躍搞手，包括壹傳媒黎智英等人無動於衷，令人憂慮本港法治崩壞，而佔中鼓吹違法達義、公民抗命的概念，在今次反修例事件中演化成比五年前更暴力的行動。有學者批評律政司放生黎智英等幕後黑手，令香港近月局勢一發不可收拾，暴亂至今仍未有平息迹象，當局應盡快檢控佔中搞手，以為現時社會上的動亂帶來阻嚇作用。

四十八名違法佔中搞手中，至今僅九人被裁定罪成，包括佔中發起人戴耀廷今年四月始被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾兩罪成立，判監十六個月。陳健民亦被判監十六個月，邵家臻及黃浩銘則被判監八個月，餘下五名被告分別被判處緩刑或社會服務令。九名被告已向上訴庭提出上訴，戴獲批在申請等候上訴期間保釋。法官於明年二月處理九人的上訴。

至於多次在反修訂《逃犯條例》遊行中扮演總指揮、被指是佔中「幕後黑手」和「金主」的黎智英等三十九名主要佔中搞手仍未被帶上法庭。在佔中五周年集會中，至今仍逍遙法外的黎智英亦有出席，而戴耀廷等多名佔中案被告，更站台發言鼓動群眾抗爭，集會最終又再一次演變成堵路縱火破壞等違法場面。

政府並未斬草除根檢控佔中禍首，結果殺傷力更大的反修例風暴在五年後爆發，連串示威暴力程度更不斷升級。政府更正式引用自「六七暴動」後未用過的《緊急情況規例條例》（緊急法）訂立《禁止蒙面規例》，不論合法或非法的遊行集會，都禁止蒙面。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評律政司效率低，檢控及搜證不力，對不少人遭放生，需負上很大責任。香港近月反修例示威爆出嚴重騷亂，直斥政府姑息養奸所致，當局應盡快檢控佔中搞手，以為現時社會上的動亂帶來阻嚇作用。