東方民調：律政司姑息養奸　蹉跎五年埋炸彈

二○一四年違法佔領行動爆發，為往後的所謂「違法達義」暴力示威鋪路。事隔五年，再捲起另一場反修訂《逃犯條例》風暴，被指是佔中幕後黑手及金主的壹傳媒黎智英亦參與其中。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府浪費五年時間，佔中禍首一直未除，縱容外部勢力不斷擴張，以致今時今日後患無窮，令香港局勢兇險，受訪者直斥法治崩壞始於佔中，律政司繼續姑息養奸，恐難平亂。

違法佔中於一四年九月廿八日凌晨正式啟動，同日下午警方向過萬名示威者發射八十七枚催淚彈，但未能遏止佔領行動，佔路場面更由金鐘一帶蔓延至銅鑼灣、旺角等地。長達七十九日的佔中直至同年十二月才完成所有清場工作。根據警方數字，警方於佔中期間共拘捕九百五十五人，另有四十八人於事件結束後被警方拘捕。截至今年六月底，共有二百廿五人已經或正在經司法程序處理，其中有一百六十九人須承擔法律後果，包括一百廿七人被定罪及四十二人須簽保守行為。被定罪人士的罪名包括普通襲擊、非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊致身體受傷害、襲警、刑事毀壞、串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾等，判罰包括監禁、社會服務令、戒毒治療及罰款等。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百七十二名十八歲或以上市民，結果顯示，對於佔中五周年，再捲起另一場反修例風暴，暴力示威升級更被形容接近恐佈襲擊，三成八受訪者歸咎政府縱容外部勢力不斷擴張所致；三成形容現時局勢更兇險；兩成六直指佔中埋下禍根。

黎智英等三十九名佔中幕後黑手五年未檢控，在反修例風暴中亦走在最前線，三成六直指佔中禍首不除，後患無窮；三成五受訪者認為，應盡快檢控，為社會動亂起阻嚇作用；一成九轟律政司養奸，暴亂難平。

佔中及旺角暴亂後，坊間早有強烈要求訂立禁蒙面法，反修例亂足四個月政府才實施，三成八受訪者轟姍姍來遲，令紛亂持續；三成二形容法治壞，始於佔中；兩成七斥官高不稱職，應問責下台。

五年間遊行無日無之，反修例示威近乎失控，政府以對話騷、派糖、房屋政策圖緩和緊張局勢，四成八認為，政府未平亂，難重拾經濟民生；三成六批評政府浪費五年時間，無對症下藥；一成四斥政府無計可施，藥石亂投。

旅遊、零售、出入口等經濟數據急速下滑，六成受訪者直指，縱容暴力示威，令全港受災；一成八憂香港病入膏肓，經濟長遠受損；一成六無奈指反修例風暴徹底打殘香港經濟。

市民對政府信任度呈「懸崖式」下跌，特首及官員民望創新低，四成二受訪者批評管治無能，導致天怒人怨；三成九不滿政府止暴制亂不力；一成七轟政府失治權，香港變危城。

綜觀情況，大部分受訪者直指香港這五年間遊行示威無日無之，是佔中埋下禍根，歸咎政府一直放生佔中幕後黑手，訂立禁蒙面法又姍姍來遲，以致紛亂不休，局勢一發不可收拾。