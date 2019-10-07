Dr.東：經常捽眼或角膜較軟　角膜易變錐形損視力

近視或散光度數經常變來變去，總是配不到合適眼鏡，小心是錐形角膜作祟。經常捽眼或天性角膜較軟的人，角膜易因長期揉眼而令中央位置向外突出，變成圓錐狀，影響屈光能力，導致視力變差。由於症狀與近視或散光相似，容易令病人掉以輕心，病情惡化更有失明風險。踏入秋冬，眼睛容易因為乾燥變得敏感痕癢，醫生提醒切忌手多捽眼，慎防捽出可怕的錐形角膜。

眼科專科醫生伍立祺表示，外國文獻統計每2000人就有1個患上錐形角膜（又稱圓錐角膜），成因未明，但相信與基因遺傳、環境或生活習慣有關。有些人的角膜天生較軟，如果有捽眼習慣，角膜較一般人容易變形及變薄。本身眼睛容易敏感的人也有機會因為經常捽眼，將原本應該是圓弧狀的角膜捽成圓錐狀。患者通常較年輕，好發年齡普遍是10幾歲至40歲左右。

當角膜變形後，屈光能力受到影響，容易出現近視或散光，甚至有重影。伍說，不少病人以為僅是普通的近視或散光，加上無其他不適症狀，多數只去配戴眼鏡了事。當發現眼鏡度數如何調配都不合適，有經驗的視光師可能會意識到是錐形角膜引起，轉介眼科專科醫生跟進，病人才確診。另一種較常見的確診途徑，是病人打算進行激光矯視前，手術前評估診斷出來。

若病人未及時確診治療，錐形角膜的病情有機會持續惡化，嚴重個案或因角膜太薄而破裂，引起眼水腫，甚至失明，需進行角膜移植。近年的角膜膠原交聯術是其中一種治療方法，屬創傷性較低的日間手術，令角膜纖維膠原蛋白重新連結，角膜因而變得更強硬，阻止病情惡化，減低對角膜移植的需求。不過，此手術始終無法將病情逆轉，因此愈早治療愈佳，且嚴重的個案由於角膜太薄，未必適合做手術。

經手術治療後，伍指病人可能仍需要佩戴硬性的隱形眼鏡改善視力問題，或進行角膜環植入術改善不規則散光。要預防錐形角膜，捽眼是大忌，若眼睛十分痕癢不適，建議可使用眼藥水。伍提醒市民，若發現自己的眼睛度數變化不定，或散光深至二百至三百度或以上，最好求醫檢查。

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